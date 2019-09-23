2019-09-23T09:36:44+03:00
Происшествия

"Смотрящего" за Вологодской областью арестовали на два месяца

Вор в законе по постановлению Череповецкого городского суда проведет за решеткой 1 месяц и 30 суток
Евдокия САХАРОВА
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ПодозреваемыйПодозреваемыйФото: пресс-служба областного УМВД.
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Череповецкий городской суд вынес решение об аресте Нодара Джинчвелашвили - вора в законе. Предполагается, что он с 1986 года занимает высшее положение в криминальной элите региона. В минувшее воскресенье ему избрали меру пресечения, вменяют ему 210 статью Уголовного Кодекса РФ "Организация преступного сообщества".

Суд, выслушав мнения участников процесса, принял решение арестовать криминального авторитета до 16 ноября 2019 года на период предварительного следствия. Постановление можно обжаловать в течение 3 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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