В Череповце прошли рейды на собачников

СЕГОДНЯ 09:24 2019-09-23T09:24:22+03:00

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В Череповце с начала года к административной ответственности за выгул собак в неположенном месте привлекли 198 горожан. Полицейские и активисты периодически проводят рейды и вылавливают нарушителей. На последнем мероприятии составлено 11 протоколов по статье «Нарушение правил содержания собак и кошек» Закона Вологодской области «Об административных правонарушениях в Вологодской области». Кроме того, правоохранители рассказывали череповчанам о возможных мошенничествах.

По словам волонтеров, собачники любят выгуливать питомцев на прогулочных аллеях вдоль жилых домов и скверах, у учреждений здравоохранения и образовательных учреждениях, спортплощадках и детских площадках. Собак необходимо выгуливать на специальных площадках, отведенных для них. Судьбу нарушителей будет решать административные комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU