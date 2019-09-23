Двум маленьким череповчанкам вызвали спасателей, чтобы они не умерли от ужаса

СЕГОДНЯ 08:48 2019-09-23T08:48:16+03:00

Две малышки 3 и 5 лет выбрались на балкон, когда мама ушла в неизвестном направлении

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От прохожих в дежурную часть Череповца поступил сигнал о том, что малолетние дети могут находиться в опасности. Оказалось, что в доме 78 по улице Краснодонцев девочки 3 и 5 лет вылезли на балкон и взрослых рядом не наблюдалось. Время было уже позднее и неясно, что бы случилось с детьми, если бы не спасатели.

Специалисты приняли решение забраться на балкон 2 этажа по лестнице. Там с девочками они и провели время, пока домой не пришла мать. В итоге, детей забрала полиция. Операция заняла около часа.

ИСТОЧНИК KP.RU