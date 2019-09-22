2019-09-22T12:30:13+03:00
Происшествия

В Череповце "сантехник" обманывал пенсионерок

Мошенник разбогател на 21 000 рублей, устанавливая "обязательные" клапаны водоснабжения, которые пожилым женщинам были абсолютно не нужны
Евдокия САХАРОВА
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Используемые мошенником клапаныИспользуемые мошенником клапаныФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Житель Ярославской области приехал в Череповец обманывать пожилых. Полицейские, по звонку очевидцев, задержали в одной из квартир города металлургов "сантехника". Мужчина представлялся доверчивым жертвам работником крупного муниципального предприятия и уговаривал пенсионерок установить специальный клапан для водоснабжения. Задержанный был одет в робу без каких-либо надписей, у него был бейдж с личными данными, но документов не нашлось.

В отделении полиции молодой человек признался, что официальной работы у него нет и он только на днях приехал из Ярославской области. Кто знает, может там кончились доверчивые пенсионеры. Полицейские изъяли у задержанного 4 акта осмотра, на них были записаны данные обманутых граждан. Одной из жертв оказалась женщина 1938 г.р. Ее родственники написали заявление - "обязательный" дешевый клапан афериста испортил в туалете слив.

На допросе парень "раскололся" и признался в содеянном. Он делал "работу", а потом требовал деньги. За клапаны он выручил таким методом 21 тысячу рублей. На мужчину завели уголовные дела по статье «Мошенничество». Он может сесть на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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