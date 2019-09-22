"Кросс нации" с фестивалем красок Холи прошел в Вологодской области

СЕГОДНЯ 11:41 2019-09-22T11:43:03+03:00

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В 14 раз в Вологде состоялась всероссийская акция «Кросс наций». Любители здорового образа жизни, активные вологжане, представители администрации и общественные деятели собрались на площадках в Соколе, Вологде и Череповце. Были подготовлены дистанции для взрослых и детей, для горожан с инвалидностью, для любителей джамперов. В каждой категории были предусмотрены символические подарки и призы. Центр областной столицы был недоступен для автотранспорта в утренние и дневные часы.

Возникли и некоторые промашки. Обитатели соцсетей рассказали, что не всем понравилось сочетание красок Холи с забегом, а организацию пространства с детьми можно было сделать лучше. Некоторые родители сбивали чужих детей, а многие потерявшиеся маленькие дети были напуганы. Организаторы пообещали исправить допущенные ошибки в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU