2019-09-22T11:09:57+03:00
Происшествия

В Череповце обиженный работник поджег фуру начальницы

Мужчина решил отомстить бывшему руководству и сжег грузовик "Ивеко", принадлежавший 53-летней череповчанке
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В Череповце на улице Архангельской вспыхнула фура "Ивеко". По звонку очевидцев на место выехали пожарные и полиция. Следственно-оперативной группе удалось установить, что возгорание случилось не само по себе - имел место умышленный поджог. 53-летняя хозяйка грузовика оценила нанесенный ущерб в 400 тысяч рублей.

Оперативникам удалось установить пироманта. Оказалось, что один из бывших работников фирмы, руководила которой потерпевшая, решил отомстить начальству. Ранее судимого 29-летнего череповчанина задержали в Индустриальном районе города. Во время допроса он поделился с полицейскими, что с руководством компании у него возникла ссора. Гуляя по городу он заметил автомобиль начальницы и поджег его.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». За такое преступление он может сесть в тюрьму на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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