Вологжане могут бесплатно провериться на диабет

СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-21T16:03:28+03:00

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Акция «Диабет. Узнай вовремя» стартует в областном центре.

Цель акции - во время выявить опасное заболевание. Каждый может сделать это бесплатно. В настоящее время в регионе насчитывается около 40 тысяч жителей с диабетом. Многие даже не догадываются, что болеют.

23 сентября с 8 до 10 утра любой желающий сможет пройти исследование в диабетологическом центре (Герцена, 42).

Акция продлится до 27 сентября.

Также горожан приглашают на лекцию «ЗОЖ и профилактика сахарного диабета 2 типа». Проведет ее эндокринолог, врач высшей квалификационной категории Нина Холмская. Мероприятие состоится 28 сентября с 12.00 до 14.00 на Советском проспекте, 35А. Необходима запись по телефону: +7 (8172) 75-80-95.

ИСТОЧНИК KP.RU