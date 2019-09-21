Стали известны подробности ЧП: погиб офицер вневедомственной охраны

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-21T15:54:19+03:00

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Стали известны подробности ЧП, произошедшего с офицером Росгвардии в Вологодской области.

Официально в Росгвардии не подтверждают этой информации, но и не опровергают.

Информация о ЧП в Тотьме, о том, что погиб начальник районного отдела вневедомственной охраны появилась на проекте «Омбудсмен полиции».

Как сообщала "Комсомолка", в одно и то же время погибли начальник штаба Росгвардии в Ивановской области и начальник одного из подразделений в Вологодской областях.

ЧП в Тотьме произошло 20 сентября около 14 часов дня. Офицер вневедомственной охраны позвонил дежурному и сообщил, что находится в гаражном кооперативе на улице Загородной. Что он облил себя бензином и готов поджечь.

На место немедленно выехала полиция. На месте было обнаружено обугленное тело.

В пятницу в Тотьме проходила проверка работы вневедомственной охраны вышестоящим подразделением.

Примерно в это же время был найден висящим на дереве офицер Росгвардии - начальник штаба батальона 1978 года рождения в Ивановской области.

ИСТОЧНИК KP.RU