Стали известны подробности ЧП: погиб офицер вневедомственной охраны
Стали известны подробности ЧП, произошедшего с офицером Росгвардии в Вологодской области.
Официально в Росгвардии не подтверждают этой информации, но и не опровергают.
Информация о ЧП в Тотьме, о том, что погиб начальник районного отдела вневедомственной охраны появилась на проекте «Омбудсмен полиции».
Как сообщала "Комсомолка", в одно и то же время погибли начальник штаба Росгвардии в Ивановской области и начальник одного из подразделений в Вологодской областях.
ЧП в Тотьме произошло 20 сентября около 14 часов дня. Офицер вневедомственной охраны позвонил дежурному и сообщил, что находится в гаражном кооперативе на улице Загородной. Что он облил себя бензином и готов поджечь.
На место немедленно выехала полиция. На месте было обнаружено обугленное тело.
В пятницу в Тотьме проходила проверка работы вневедомственной охраны вышестоящим подразделением.
Примерно в это же время был найден висящим на дереве офицер Росгвардии - начальник штаба батальона 1978 года рождения в Ивановской области.
ИСТОЧНИК KP.RU