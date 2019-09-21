2019-09-21T10:38:07+03:00
Woman

Вологжанка признана лучшим блогером о моде в России

Модель Мария Пак получила премию конкурса «BEST BLOGGER AWARDS 2019»
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: instagram.com
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Вологодская блогерша с 716 000 подписчиков в Instagram победила в одной из номинаций всероссийского конкурса «BEST BLOGGER AWARDS 2019». Девушку назвали лучшей среди ведущих блоги о стиле и моде. 24-летняя Мария основательница местного модельного агентства и выпускница Вологодского государственного технического университета по направлению «Социально-культурный сервис и туризм».

Местом силы она называет родной город Вологду. На награждении победительница отметила, что и в мыслях не было, что девчонка из Вологды может стать лучшим блогером в области моды и стиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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