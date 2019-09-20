В Вологде подожгли дом на улице Пригородной

СЕГОДНЯ 15:55 2019-09-20T15:55:17+03:00

В девять часов вечера вспыхнул расселенный дом в областной столице

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В минувший четверг произошел крупный пожар: неизвестные подожгли расселенный дом в Вологде по улице Пригородная, 7. К слову, здание горело уже неоднократно. На место ЧП выдвинулись 8 пожарных машин и 25 специалистов. Пожар тушили с 9 вечера до половины четвертого утра.

На 450 квадратных метров пожара пострадали стены, полностью выгорела крыша и перекрытия. Оплавились окна и балконы на соседнем здании. На данный момент подсчитывается сумма ущерба.

Оказалось, что дом вспыхнул по всему периметру. Очевидно, неизвестные пироманы решили так развлечься, ведь у дома коммуникации давно отключены, сам он бы не загорелся.

ИСТОЧНИК KP.RU