2019-09-20T15:34:52+03:00
Происшествия

Три череповчанки подрались с администратором клуба

Вечер девушек окончился в отделении полиции
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Минувшей ночью в 3:20 утра в Череповце в ночном клубе на улице Ленина череповчанки решили выяснить отношения с помощью кулаков. Девушки поругались и начали драться, когда их попросили выйти, они набросились на администратора.

Успокоить разбушевавшиеся гормоны смогли лишь сотрудники Росгварди, которые доставили 33-летних нарушительниц в отдел для разбирательства. На дебоширок составил протоколы за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24