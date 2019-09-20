Три череповчанки подрались с администратором клуба

СЕГОДНЯ 15:34 2019-09-20T15:34:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшей ночью в 3:20 утра в Череповце в ночном клубе на улице Ленина череповчанки решили выяснить отношения с помощью кулаков. Девушки поругались и начали драться, когда их попросили выйти, они набросились на администратора.

Успокоить разбушевавшиеся гормоны смогли лишь сотрудники Росгварди, которые доставили 33-летних нарушительниц в отдел для разбирательства. На дебоширок составил протоколы за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU