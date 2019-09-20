Три череповчанки подрались с администратором клуба
Вечер девушек окончился в отделении полиции
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Минувшей ночью в 3:20 утра в Череповце в ночном клубе на улице Ленина череповчанки решили выяснить отношения с помощью кулаков. Девушки поругались и начали драться, когда их попросили выйти, они набросились на администратора.
Успокоить разбушевавшиеся гормоны смогли лишь сотрудники Росгварди, которые доставили 33-летних нарушительниц в отдел для разбирательства. На дебоширок составил протоколы за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU