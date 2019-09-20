Вологодский деревянный дом получил престижную премию

СЕГОДНЯ 14:14 2019-09-20T14:14:17+03:00

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Дом Извощикова на ул. Чернышевского, 55 выкупил и профинансировал реставрацию вологодский предприниматель Герман Якимов. "Ремонт" прошел настолько успешно, что умельцев даже отметили на общероссийском конкурсе АРХИWOOD - ООО «Вологодские реставраторы» под руководством Владимира Новосёлова получили премию в одной из номинаций.

Объект культурного наследия регионального значения перенес замену большей части бревен, его восстановили методом полной раскатки, что заняло много времени и денег. Мастера максимально сохранили подлинность материалов, повторили резной декор фасадов и сказочной красоты исторические оконные рамы. В каменной пристройке раскрыты своды Монье, опирающиеся на железнодорожные рельсы. Дом открыли в августе 2019 года, сейчас там располагается цветочный магазин.

В 2017 году премию АРХИWOOD отдали "дому с лилиями" на ул. Чернышевского, 17. Сейчас предприниматель спонсирует реставрацию бывшего флигеля усадьбы Дружинина на ул. Мальцева, 18 - это уже объект культурного наследия федерального значения. Работы ведут все те же умельцы.

ИСТОЧНИК KP.RU