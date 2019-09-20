Олимпийский чемпион оценил поселковый стадион под Вологдой

СЕГОДНЯ 14:01 2019-09-20T14:01:30+03:00

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Сергей Жестянников, исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков, председатель коллегии судей спорта Николай Пахомов и известный советский биатлонист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Алябьев побывал в поселке Васильевское Вологодского района.Они осмотрели отремонтированный за 2 миллиона рублей стадион: там заасфальтироввали 400-метровую беговую и роллерную дорожки и закупили 20 установок для стрельбы.

Глава района заявил, что звезде советского спорта понравился рельеф лыжной трассы. Юным спортсменам поселка биатлонист подарил оборудование и инвентарь для достижения новых спортивных высот.

На данный момент продолжается ремонт спортзала в поселке. Планируется закончить работы в ближайшее время, сообщает информационный центр администрации Вологодского района.

ИСТОЧНИК KP.RU