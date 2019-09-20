2019-09-20T12:23:01+03:00
Общество

В Вологде 5 октября пройдет субботник

Чтобы поучаствовать, необходимо подать заявку по телефону, волонтеры получат мешки и необходимый инвентарь
Евдокия САХАРОВА
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Администрация областной столицы проводит общегородской субботник. 5 октября в субботу вологжане смогут облагородить город собственными усилиями. Уборка будет проходить в скверах, парках, на берегах реки и территориях предприятий Вологды.

На данный момент участие в мероприятии подтвердили 47 предприятий, организаций, учебных заведений, управляющих компаний и ТОСов города. Чтобы получить все необходимое, лучше всего заранее зарегистрироваться по телефону 72-15-13. На генеральной уборке волонтеры получат мешки для мусора и все необходимое.

Для детей проведут экоквест. К тому же, 5 октября пройдет Кубок мэра по «Чистым играм», сообщает пресс-служба администрации Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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