В Вологде сделали четырехполосную дорогу на Возрождения

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-20T12:00:03+03:00

Почти полукилометровый участок дороги шириной 14 метров с велодорожками, освещением, тротуарами и ливневкой готов к сдаче в областной столице

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Жители микрорайона Охмыльцево получили новый участок улицы Возрождения. Дорога на 4 полосы 14 метров в ширину с велодорожками, освещением и ливневкой была оценена мэром Вологды Сергеем Воропановым. Участок длинной 485 метров ведет к новому детскому саду и его филиалу на 350 мест. Строительной компании осталось лишь очистить территорию от мусора. По словам жителей, раньше была такая грязь, что и на машине тяжело проехать, теперь же можно гулять с колясками.

Первый участок дороги построили при поддержке бизнеса, кроме того предприниматели разработали полный проект на строительство и передали городу. На второй участок из федеральных денег выделили 84 миллиона рублей. Подрядчик - компания «Магистраль» - дала пятилетнюю гарантию на проведенные работы.

Улица Возрождения в обозримом будущем должна будет дойти до обхода Вологды, сообщает пресс-служба администрации Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU