Полицейские задержали главных криминальных мафиози Вологодчины

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-20T11:22:48+03:00

В Вологодской области задержали "вора в законе", который с 1986 года является "смотрящим" за регионом

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Полицейские провели спецоперацию, в результате которой задержали 4 мафиози Вологодчины, находящихся на вершине криминальной иерархии. Один из них - Нодар Джинчвелашвили - с 1986 года является "смотрящим" за регионом. Статус "вора в законе" он получил в возрасте 24 лет. Второй задержанный - Игорь Синицын, вероятно, был "смотрящим" за Череповцом.

Нодар Джинчвелашвили назначил в 2019 году на высшие посты в неформальной иерархии «смотрящими» за различными частями Вологодчины трех мужчин в возрасте от 34 до 50 лет. Заведено 5 уголовных дел по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Пятый преступник уже отбывает наказание в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU