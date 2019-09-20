2019-09-20T11:13:41+03:00
Происшествия

Под Череповцом неизвестные сбили животное и скрылись

На трассе Вологда-Новая Ладога поздно вечером произошло ДТП с участием крупного рогатого животного
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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Отдел ГИБДД по Череповецкому району сообщил, что на 118 километре федеральной трассы А-114 произошла авария. ДТП произошло в половину одиннадцатого ночи. Неустановленный водитель совершил наезд на лося, выбежавшего на дорогу, и скрылся с места ДТП. О случившемся в полицию сообщили очевидцы преступления.

ГИБДД отмечает, что водитель обязан при дорожно-транспортном происшествии включить аварийку, выставить знак аварийной остановки и сообщить о произошедшем в инспекцию. Перемещать предметы, причастные к ЧП нельзя.

За оставление места ДТП водитель может лишиться водительских прав на 1,5 года или отсидеть 15 суток. За сбитого лося придется выложить 40 000 рублей в любом случае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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