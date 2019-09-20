В Череповце рабочие похитили из супермаркета 10 кг сыра и съели

СЕГОДНЯ 10:15 2019-09-20T10:15:59+03:00

Похитители признались, что очень любят этот молочный продукт, поэтому и пошли на преступление

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Около полуночи в минувшую среду в супермаркете на Кирилловском шоссе в Череповце полицейские задержали похитителей крупной партии сыра. Охранники заметили по системе видеонаблюдения, как группа человек организованно крадет сыр через служебный вход.

Оперативники выяснили, что попавшие на камеры мужчины - это рабочие, которые делали ремонт в помещении. Оказалось, что они провернули такое дело не единожды - судя по архивным видеозаписям, банда выносила молочный продукт как минимум 6 раз. Кроме головок сыра мужчинам было ничего не нужно. Масса украденного переваливает за 10 килограмм, в деньгах - около 7 000 рублей.

Задержанные в возрасте от 45 до 66 лет пояснили, что у них любовь к сыру и похищенное они съели. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба управления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU