Вологжанина обули на 5 миллионов при продаже корабля

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-20T10:03:20+03:00

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Вологжанин Александр Желтов обратился в полицию Череповца с заявлением: он лишился 5 миллионов рублей при продаже своей собственности жителю Керчи. Директор «Череповецкого пассажирского порта» получил аванс за продажу судна в размере одного миллиона рублей, остальная сумма должна была ждать его в банке в ячейке отделения для обслуживания юридических лиц.

Предприниматель подписал все документы о передачи корабля в чужие руки, а когда пришел в финансовое заведение оказалось, что на ячейке замок взломан и заменен. 5 миллионов, конечно, там уже не было и в помине. Получилось, что мужчина остался без корабля и без крупной суммы. На данный момент сотрудники полиции проводят проверку по этому делу.

ИСТОЧНИК KP.RU