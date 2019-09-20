2019-09-20T10:03:20+03:00
Происшествия

Вологжанина обули на 5 миллионов при продаже корабля

Вологодский бизнесмен продал одно из своих плавсредств жителю Керчи, но денег не получил
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вологжанин Александр Желтов обратился в полицию Череповца с заявлением: он лишился 5 миллионов рублей при продаже своей собственности жителю Керчи. Директор «Череповецкого пассажирского порта» получил аванс за продажу судна в размере одного миллиона рублей, остальная сумма должна была ждать его в банке в ячейке отделения для обслуживания юридических лиц.

Предприниматель подписал все документы о передачи корабля в чужие руки, а когда пришел в финансовое заведение оказалось, что на ячейке замок взломан и заменен. 5 миллионов, конечно, там уже не было и в помине. Получилось, что мужчина остался без корабля и без крупной суммы. На данный момент сотрудники полиции проводят проверку по этому делу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24