2019-09-20T09:45:23+03:00
Политика

Экс-мэр Череповца стала сенатором от области в Совете Федерации

Елену Авдееву официально наделили полномочиями члена СФ
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: http://www.cherinfo.ru
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Олег Кувшинников после собственной инаугурации официально назвал экс-мэра Череповца Елену Авдееву сенатором в Совете Федерации от Вологодской области. По словам губернатора, Елена Осиповна десять лет работала в мэрии города и внесла огромный вклад в социально-экономическое развитие города металлургов. Ей удалось стабилизировать работу городского хозяйства и предприятий.

18 сентября мэр досрочно покинула свой пост, чтобы принять новую должность. Новый сенатор будет работать в верхней палате парламента. В течение года она собирается познакомиться со всеми районами и определить проблемные зоны.

Предыдущему сенатору от Вологодской области Николаю Тихомирову губернатор вручил высшую награду региона - медаль "За заслуги перед Вологодской областью".

ИСТОЧНИК KP.RU

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