В Вологде в новое правительство не вошел один из замов губернатора

19 Сент. 23:25 2019-09-19T23:25:18+03:00

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Олег Кувшинников, повторно занявший пост губернатора Вологодской области, на совещании после инаугурации снял полномочия с членов правительства. Потом все, кроме Олега Васильева, получили полномочия обратно.

Ранее он занимался вопросами образования, культуры и объектов культурного наследия. В новый состав он не вошел, по причине нарушения служебной этики. На данный момент, проводится служебное расследование. По словам губернатора, решение в отношение его зама будет принято позже.

ИСТОЧНИК KP.RU