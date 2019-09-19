По федеральному ТВ покажут детектив, снятый по книге вологжанки

СЕГОДНЯ 13:36 2019-09-19T13:36:02+03:00

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Вологжанка Людмила Мартова уже 12 лет занимается написанием детективных романов. 21 её детектив и 4 рассказа выпущено в издательстве "ЭКСМО". В пятницу на телеканале ТВЦ состоится премьера сериала, снятого по книге вологодской писательницы «Высоко над страхом» (12+).

Создательница детектива рассказала, что с ней связался продюссер фильма и захотел приобрести права на экранизацию. Дальше был долгий процесс переговоров, закончившийся успешно. Кинокомпания «Свэлл Фильм», которая экранизирует все книги Устиновой, выкупила права на экранизацию четырех романов вологжанки. Сейчас писательница заканчивает очередную свою книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU