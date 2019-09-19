Побег из Шексны: глава Вологодского района хочет сняться в фильме
Глава Вологодского района Сергей Жестянников сообщил у себя на странице в соцсети о грядущих съемках боевика на вологодской земле. Фильм будет посвящен побегу из шекснинской колонии, когда мужчина, отбывающий наказание за убийство, сбежал из тюрьмы на вертолете МИ-2 с помощью своих сообщников. Им удалось улететь и разбежаться, но заключенного блокировали под Грязовцем - он ехал на такси, угрожая водителю оружием. О побеге в 2012 году подробно писала Комсомолка.
Глава сообщил, что собирается помочь съемочной команде организовать необходимые площадки. Начнут снимать фильм в следующем году, сейчас ищут натуру. Режиссером назначен Сергей Задорин. В Вологде и Череповце уже начались кастинги, у вологжан есть шанс попасть как минимум в массовку.
Сергей Жестянников и сам задался вопросом "не поучаствовать ли в пробах?".
ИСТОЧНИК KP.RU