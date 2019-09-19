Побег из Шексны: глава Вологодского района хочет сняться в фильме

СЕГОДНЯ 13:11 2019-09-19T13:13:27+03:00

На Вологодчине будут снимать отечественный блокбастер о знаменитом побеге из шекснинской колонии

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Глава Вологодского района Сергей Жестянников сообщил у себя на странице в соцсети о грядущих съемках боевика на вологодской земле. Фильм будет посвящен побегу из шекснинской колонии, когда мужчина, отбывающий наказание за убийство, сбежал из тюрьмы на вертолете МИ-2 с помощью своих сообщников. Им удалось улететь и разбежаться, но заключенного блокировали под Грязовцем - он ехал на такси, угрожая водителю оружием. О побеге в 2012 году подробно писала Комсомолка.

Глава сообщил, что собирается помочь съемочной команде организовать необходимые площадки. Начнут снимать фильм в следующем году, сейчас ищут натуру. Режиссером назначен Сергей Задорин. В Вологде и Череповце уже начались кастинги, у вологжан есть шанс попасть как минимум в массовку.

Сергей Жестянников и сам задался вопросом "не поучаствовать ли в пробах?".

ИСТОЧНИК KP.RU