2019-09-19T12:26:25+03:00
Общество

По статистике, каждый вологжанин выпивает по 10 литров спирта в год

Вологодчина упала в рейтинге трезвости
Евдокия САХАРОВА
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Вологодская область занимает 71 место в рейтинге трезвости согласно рейтингу "Трезвая Россия". Регион ухудшил свои показатели на 8 пунктов по сравнению с прошлым годом. Оказалось, что в среднем каждый житель области выпивает 87 литров алкоголя в год, а чистого спирта около 10 литров. Россияне предпочитают пиво и другие некрепкие напитки - их доля в общем алкообороте составляет 83,5%.

В основном выпивают мужчины трудоспособного возраста - 40% от общего числа потребителей, 15% женщин. Только 4–5% населения России хронические алкоголики. Самыми неблагоприятными для трезвенников регионами признаны республика Карелия, Владимирская область, Ярославская область, Костромская область, Архангельская область. Больше всего пьют на Чукотке. Меньше всего в Чечне, Ингушетии и Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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