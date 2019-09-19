В Череповце двое человек получили травмы в серьезном ДТП
Две женщины пострадали из-за водителя иранского седана
Не разъехалисьФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В Череповце произошла страшная авария на Кирилловском шоссе. Единая дежурно-диспетчерская служба сообщила, что 45-летний водитель иранского седана «Иран Ходро Саманд» не пропустил движущуюся по главной дороге женщину на ВАЗ-2115.
В результате пострадали водитель и пассажирка отечественного автомобиля. У 36-летней водителя при первичном осмотре диагностировали закрытый перелом правой стопы, у 35-летней пассажирки тупая травма живота. Скорая госпитализировала пострадавших в Вологодскую областную больницу №2.
Легковушкам необходим серьезный ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU