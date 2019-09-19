В Череповце двое человек получили травмы в серьезном ДТП

СЕГОДНЯ 12:23 2019-09-19T12:23:49+03:00

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Авария произошла накануне на Кирилловском шоссе.

Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба, водитель 45 лет, управляя автомобилем «Иран Ходро Саманд», при выезде с прилегающей территории не пропустил двигавшийся по главной дороге ВАЗ-2115 под управлением женщины 36 лет.

Водитель ВАЗа с диагнозом «закрытый перелом правой стопы» (под вопросом) после осмотра бригадой скорой помощи доставлена в областную больницу № 2.

35-летняя пассажирка ВАЗа, сидевшая справа, с тупой травмой живота осмотрена бригадой скорйо и также доставлена в ВОБ-2.

ИСТОЧНИК KP.RU