2019-09-19T12:23:49+03:00
Происшествия

В Череповце двое человек получили травмы в серьезном ДТП

Евдокия САХАРОВА
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Авария произошла накануне на Кирилловском шоссе.

Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба, водитель 45 лет, управляя автомобилем «Иран Ходро Саманд», при выезде с прилегающей территории не пропустил двигавшийся по главной дороге ВАЗ-2115 под управлением женщины 36 лет.

Водитель ВАЗа с диагнозом «закрытый перелом правой стопы» (под вопросом) после осмотра бригадой скорой помощи доставлена в областную больницу № 2.

35-летняя пассажирка ВАЗа, сидевшая справа, с тупой травмой живота осмотрена бригадой скорйо и также доставлена в ВОБ-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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