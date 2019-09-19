Вологжанин просил 10-летнюю тюменскую девочку сфотографироваться голой

СЕГОДНЯ 11:13 2019-09-19T11:13:51+03:00

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В Вологде осудили 27-летнего педофила на реальный срок. Мужчина вел развратную переписку с 10-летней школьницей из Тюмени. В августе 2018 вологжанин начал общаться с девочкой по интернету. Он писал ей непристойности и просил выслать обнаженные фотографии. Позже о шокирующей переписке узнала мать ребенка и обратилась в полицию, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Правоохранителям удалось установить личность преступника и уже вологодские следователи задержали педофила. Суд назначил мужчина 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU