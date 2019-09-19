Под Вологдой животноводы бросили больную корову умирать

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-19T10:48:20+03:00

В соцсетях появилась анонимная информация о страдающем животном со сломанной ногой, которое выкинули из коровника на дорогу

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В минувшую среду в соцсетях появилась информация о больной корове, лежащей прямо на улице у колхоза Заря за деревней Марфино. По словам анонима, работники хозяйства выкинули животное на дорогу со сломанной ногой и на жалобы не реагировали.

К 5 вечера глава Вологодского района Сергей Жестянников откликнулся на волну недовольств и заявил в соцсетях, что страдающую корову доставят к ветеринару. Он подтвердил, что животное действительно находилось в тяжелых условиях. Она получила травму, ей поставили прививки, но в общем стаде содержать зверя было нельзя. Сейчас принято решение разместить корову в старом комплексе.

ИСТОЧНИК KP.RU