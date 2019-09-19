2019-09-19T10:18:47+03:00
Общество

Сегодня в правительстве Вологодской области инаугурируют Олега Кувшинникова

В региональном правительстве пройдет смена состава и торжественная церемония инаугурации главы области
Евдокия САХАРОВА
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Олег Кувшинников идет на повторный срок в качестве губернатора Вологодской области. Из пришедших на выборы 40% вологжан, он получил 60% голосов. 19 сентября в час дня пройдет инаугурация губернатора Вологодской области в правительстве.

Глава области примет присягу в Большом зале и обратится к вологжанам с речью, а в 2 часа дня объявит состав нового правительства. Почетным гостем торжественной церемонии станет полпред Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

На следующих сайтах можно будет посмотреть церемонию вступления в должность: на сайте Губернатора области, на сайте Правительства Вологодской области, в группе ВКонтакте Вологодская область.

Мэр Череповца же теперь заняла должность сенатора Совета Федерации. Пост ей предложил сам Кувшинников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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