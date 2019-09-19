Сегодня в правительстве Вологодской области инаугурируют Олега Кувшинникова
Олег Кувшинников идет на повторный срок в качестве губернатора Вологодской области. Из пришедших на выборы 40% вологжан, он получил 60% голосов. 19 сентября в час дня пройдет инаугурация губернатора Вологодской области в правительстве.
Глава области примет присягу в Большом зале и обратится к вологжанам с речью, а в 2 часа дня объявит состав нового правительства. Почетным гостем торжественной церемонии станет полпред Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.
На следующих сайтах можно будет посмотреть церемонию вступления в должность: на сайте Губернатора области, на сайте Правительства Вологодской области, в группе ВКонтакте Вологодская область.
Мэр Череповца же теперь заняла должность сенатора Совета Федерации. Пост ей предложил сам Кувшинников.
ИСТОЧНИК KP.RU