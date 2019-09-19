2019-09-19T10:03:32+03:00
Общество

Череповчанин стал лучшим бульдозеристом среди трех стран

В Чебоксарах прошел международный чемпионат бульдозеристов
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: http://www.cherinfo.ru
Изменить размер текста:

Череповчанин Роман Ганин взял победный кубок в чемпионате среди россиян, казахов и узбеков, который проводила компания "ЧЕТРА". В международном чемпионате операторов бульдозерной техники в Чебоксарах поучаствовали 23 специалиста. Второе место занял череповчанин Владимир Шестаков - тоже из ПАО "Северсталь".

Соревнования проходили в два дня. В первый оценивали знание теории, во второй практические навыки. Победитель рассказал, что с на бульдозере работает уже 13 лет и в кабине просто забыл о волнении - делал свое дело. В награду за первое место Роман получил путешествие в 200 тысяч рублей, место отдыха он должен выбрать сам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По федеральному ТВ покажут детектив, снятый по книге вологжанки
Побег из Шексны: глава Вологодского района хочет сняться в фильме
В Череповце двое человек получили травмы в серьезном ДТП
По статистике, каждый вологжанин выпивает по 10 литров спирта в год
В Череповце двое человек получили травмы в серьезном ДТП
Жителям Вологодской области начали доставлять налоговые письма
Вологжанин просил 10-летнюю тюменскую девочку сфотографироваться голой
Под Вологдой животноводы бросили больную корову умирать
Сегодня в правительстве Вологодской области инаугурируют Олега Кувшинникова
В Вологде на улице Ленинградской крысы кидаются на людей
В Череповце предпринимательница закатает пустырь в асфальт
Вологодский прокурор обнаружил сайт с издевательством над животными
В Череповце обманутым клиентам туроператора "Автотур" выплатят компенсации
Мэр Череповца попрощалась с городом
В Череповце задержали группу серийных воров
В Вологде полиция стреляла по вооруженному мужчине
Под Череповцом 58-летний мужчина сгорел на собственной кровати
Вологжан признали лучшими подводными рыболовами в Японском море
Череповчанин получил 2 года условно за вывихнутую руку сотрудника полиции