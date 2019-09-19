Череповчанин стал лучшим бульдозеристом среди трех стран

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-19T10:03:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Череповчанин Роман Ганин взял победный кубок в чемпионате среди россиян, казахов и узбеков, который проводила компания "ЧЕТРА". В международном чемпионате операторов бульдозерной техники в Чебоксарах поучаствовали 23 специалиста. Второе место занял череповчанин Владимир Шестаков - тоже из ПАО "Северсталь".

Соревнования проходили в два дня. В первый оценивали знание теории, во второй практические навыки. Победитель рассказал, что с на бульдозере работает уже 13 лет и в кабине просто забыл о волнении - делал свое дело. В награду за первое место Роман получил путешествие в 200 тысяч рублей, место отдыха он должен выбрать сам.

ИСТОЧНИК KP.RU