В Вологде на улице Ленинградской крысы кидаются на людей
Опасные животные уже месяц держат в страхе округу
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На улице Ленинградской возникла неприятная ситуация: около контейнерной площадки у дома 109а расплодились грызуны, а ответственность за мусор на себя не берет ни СЭС, ни город, ни УК, ни компания по вывозу отходов. За мусоркой находится пустырь, где животные и обитают.
По словам местных жителей, крысы таскают еду прямо пакетами и своими размерами пугают не только детей, но и взрослых. Часто крупные звери бегают через детскую площадку. Жители нескольких домов не могут улучшить ситуацию месяцами. Нерешенный вопрос пока висит в воздухе.
ИСТОЧНИК KP.RU