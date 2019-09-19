2019-09-19T09:34:39+03:00
Происшествия

В Вологде на улице Ленинградской крысы кидаются на людей

Опасные животные уже месяц держат в страхе округу
Евдокия САХАРОВА
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На улице Ленинградской возникла неприятная ситуация: около контейнерной площадки у дома 109а расплодились грызуны, а ответственность за мусор на себя не берет ни СЭС, ни город, ни УК, ни компания по вывозу отходов. За мусоркой находится пустырь, где животные и обитают.

По словам местных жителей, крысы таскают еду прямо пакетами и своими размерами пугают не только детей, но и взрослых. Часто крупные звери бегают через детскую площадку. Жители нескольких домов не могут улучшить ситуацию месяцами. Нерешенный вопрос пока висит в воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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