В Череповце предпринимательница закатает пустырь в асфальт
Необычная идея пришла в голову местной предпринимательнице Эльвире Высоцкой. Женщина захотела построить парковку за церковью Сергия Радонежского в Зашекснинском районе Череповца. Владелица театральной студии, которая там и находится, сообщила, что на парковке в 20 мест можно будет устраивать летние спектакли. Планируется пешеходная дорожка и три фонаря. В будущем году возможно сделают и газон с кустами.
По словам Эльвиры, кусты приманивают асоциальных людей. Администрация областной столицы мыслит схоже. К 17 октября завершатся работы по строительству парковки.
ИСТОЧНИК KP.RU