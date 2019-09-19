В Череповце предпринимательница закатает пустырь в асфальт

СЕГОДНЯ 09:19 2019-09-19T09:19:02+03:00

Владелица театральной студии Эльвира Высоцкая решила вырубить кусты за церковью, устроить там парковку и устраивать на ней спектакли

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Необычная идея пришла в голову местной предпринимательнице Эльвире Высоцкой. Женщина захотела построить парковку за церковью Сергия Радонежского в Зашекснинском районе Череповца. Владелица театральной студии, которая там и находится, сообщила, что на парковке в 20 мест можно будет устраивать летние спектакли. Планируется пешеходная дорожка и три фонаря. В будущем году возможно сделают и газон с кустами.

По словам Эльвиры, кусты приманивают асоциальных людей. Администрация областной столицы мыслит схоже. К 17 октября завершатся работы по строительству парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU