Вологодский прокурор обнаружил сайт с издевательством над животными
Прокурор потребовал запретить сайт, занимающийся продажей материалов для ритуалов
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В Вологде прокуратура города в сети интернет заметила сайт, который содержит информацию о жестоком обращении с животными. В России такое запрещено на законодательном уровне. На веб-канале можно купить материалы для языческих ритуалов, а именно мумифицированные останки животных, разделанные тушки зверьков, мертвых жаб и летучих мышей, даже зародышей лам.
Объединенная пресс-служба судов Вологодской области сообщила, что прокуратура подала иск к надзорным органам, чтобы сайт запретили на территории страны.
ИСТОЧНИК KP.RU