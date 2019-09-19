Вологодский прокурор обнаружил сайт с издевательством над животными

СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-19T08:59:22+03:00

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В Вологде прокуратура города в сети интернет заметила сайт, который содержит информацию о жестоком обращении с животными. В России такое запрещено на законодательном уровне. На веб-канале можно купить материалы для языческих ритуалов, а именно мумифицированные останки животных, разделанные тушки зверьков, мертвых жаб и летучих мышей, даже зародышей лам.

Объединенная пресс-служба судов Вологодской области сообщила, что прокуратура подала иск к надзорным органам, чтобы сайт запретили на территории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU