2019-09-19T07:30:45+03:00
Общество

В Череповце обманутым клиентам туроператора "Автотур" выплатят компенсации

На Вологодчине "Росгосстрах" начал процесс урегулирования убытков после закрытия "Автотура"
Евдокия САХАРОВА
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Туристическая компания "Автотур" из г. Череповец не исполнила свои обязательства перед клиентами, в результате чего еще в июле десятки туристов не смогли отправиться в отпуска по заранее оплаченным путевкам. "Росгосстрах" подтвердил, что выплатит необходимую сумму в полном объеме.

Правда, еще по состоянию на 31 августа было выявлено минимум 90 пострадавших, которые в сумме потеряли 1 миллион рублей. На данный момент обманутых клиентов может быть больше. Страховая сумма, которую собирается выплатить страховая компания, составляет только 500 тысяч рублей на всех.

На данный момент составляется реестр требований от потерпевших. В ближайшее время тех, кто подал заявление в страховую, должны уведомить из "Росгосстраха" об официальном наступлении страхового случая. Интересующую информацию можно получить в компании "Росгосстрах" по телефонам: 0530 (для абонентов всех мобильных операторов - звонок бесплатный) или 800-200-99-77 (бесплатный звонок по России), а также в Межрегиональном центре урегулирования убытков в г. Череповце ул. Краснодонцев, д. 30-а, тел. (8202) 51-69-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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