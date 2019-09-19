Мэр Череповца попрощалась с городом

СЕГОДНЯ 07:06 2019-09-19T07:45:55+03:00

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18 сентября депутаты на внеочередной сессии городской Думы попрощались с мэром Череповца. Елены Авдеевой получила букет желтых роз и слова благодарности за проделанную работу. Она занимала пост с сентября 2017 года. Исполняющим обязанности назначили Дмитрия Лаврова. Нового мэра планируется избрать в конце октября.

Елена подчеркнула, что любит Череповец и на новом посту собирается отстаивать интересы Вологодчины. "Я всегда воспринимала свой пост не как властный статус, для меня это была работа и общественное служение. Я буду всегда следовать этим принципам", - заявила она. Перед депутатами бывший мэр подвела итоги работы за 2 года и поблагодарила своих коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU