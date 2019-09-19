2019-09-19T06:53:08+03:00
Происшествия

В Череповце задержали группу серийных воров

Трое подозреваемых совершили как минимум 9 краж из одного и того же магазина
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В одном из торговых центров Череповца задержали с поличным воров, которые работали втроем по сговору. Пресс-служба УМВД сообщила, что уголовному розыску поступила информация о готовящейся краже. Оперативникам удалось поймать мужчину и женщину на горячем: они "обнесли" магазин спорттоваров на 30 000 рублей за раз.

Полицейские провели проверку и установили, что подозреваемые могут быть причастны к минимум 9 таким же преступлениям: в этом же магазине по их вине исчезло товаров на 70 000 рублей.

В трио входило двое мужчин 41 и 39 лет и 40-летняя женщина. Пока пара прятала товар к себе в пакеты, третий отвлекал сотрудников магазина. Подозреваемые глушили маяки на товаре и выходили через рамки не пиликнув.

По 10 эпизодам возбуждены уголовные дела по статье "Кража". На данный момент полицейские выясняют, причастны ли задержанные к похожим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По федеральному ТВ покажут детектив, снятый по книге вологжанки
Побег из Шексны: глава Вологодского района хочет сняться в фильме
В Череповце двое человек получили травмы в серьезном ДТП
По статистике, каждый вологжанин выпивает по 10 литров спирта в год
В Череповце двое человек получили травмы в серьезном ДТП
Жителям Вологодской области начали доставлять налоговые письма
Вологжанин просил 10-летнюю тюменскую девочку сфотографироваться голой
Под Вологдой животноводы бросили больную корову умирать
Сегодня в правительстве Вологодской области инаугурируют Олега Кувшинникова
Череповчанин стал лучшим бульдозеристом среди трех стран
В Вологде на улице Ленинградской крысы кидаются на людей
В Череповце предпринимательница закатает пустырь в асфальт
Вологодский прокурор обнаружил сайт с издевательством над животными
В Череповце обманутым клиентам туроператора "Автотур" выплатят компенсации
Мэр Череповца попрощалась с городом
В Вологде полиция стреляла по вооруженному мужчине
Под Череповцом 58-летний мужчина сгорел на собственной кровати
Вологжан признали лучшими подводными рыболовами в Японском море
Череповчанин получил 2 года условно за вывихнутую руку сотрудника полиции