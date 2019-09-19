В Череповце задержали группу серийных воров

СЕГОДНЯ 06:53 2019-09-19T06:53:08+03:00

Трое подозреваемых совершили как минимум 9 краж из одного и того же магазина

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В одном из торговых центров Череповца задержали с поличным воров, которые работали втроем по сговору. Пресс-служба УМВД сообщила, что уголовному розыску поступила информация о готовящейся краже. Оперативникам удалось поймать мужчину и женщину на горячем: они "обнесли" магазин спорттоваров на 30 000 рублей за раз.

Полицейские провели проверку и установили, что подозреваемые могут быть причастны к минимум 9 таким же преступлениям: в этом же магазине по их вине исчезло товаров на 70 000 рублей.

В трио входило двое мужчин 41 и 39 лет и 40-летняя женщина. Пока пара прятала товар к себе в пакеты, третий отвлекал сотрудников магазина. Подозреваемые глушили маяки на товаре и выходили через рамки не пиликнув.

По 10 эпизодам возбуждены уголовные дела по статье "Кража". На данный момент полицейские выясняют, причастны ли задержанные к похожим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU