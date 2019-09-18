В Вологде полиция стреляла по вооруженному мужчине

СЕГОДНЯ 13:58 2019-09-18T13:58:14+03:00

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ЧП произошло в Вологде: полицейским пришлось стрелять по агрессивному мужчине с холодным оружием в руках. Мать 37-летнего вологжанина позвонила в дежурную часть и сообщила, что ее сын агрессивен, пьян и с ножом. Утром они поссорились и он убежал в неизвестном направлении.

На улице Центральной оперативники обнаружили пьяного мужчину с ножом и попросили его отложить оружие и успокоиться. Несколько раз вологжанин был предупрежден о том, что полицейские не побояться применить табельное оружие. Дебошир же решил побежать на сотрудников ППСП. Ему выстрелили в левое бедро и оказали первую помощь. Скорая госпитализировала хулигана.

На него завели уголовное дело, полицейских тоже ждет служебная проверка. Стало известно, что нарушитель уже был судим за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU