Под Череповцом 58-летний мужчина сгорел на собственной кровати
Сейчас проходит доследственная проверка по факту гибели мужчины в деревне Музга. В минувший вторник в 7 часов вечера в частном доме возник пожар. Когда сосед заметил дым, в комнате уже вовсю пылал огонь. Пожарные выехали на место ЧП и потушили очаг задымления.
На обгоревшей кровати обнаружили труп 58-летнего хозяина дома. По словам соседей, мужчина имел вредные привычки. Вероятно, причиной трагедии было неаккуратное курение. Под рукой погибшего лежали окурки, рядом - пустые бутылки от алкогольной продукции.
Планируются судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, не исключено убийство.
ИСТОЧНИК KP.RU