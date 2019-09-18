Под Череповцом 58-летний мужчина сгорел на собственной кровати

СЕГОДНЯ 13:08 2019-09-18T13:08:01+03:00

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Сейчас проходит доследственная проверка по факту гибели мужчины в деревне Музга. В минувший вторник в 7 часов вечера в частном доме возник пожар. Когда сосед заметил дым, в комнате уже вовсю пылал огонь. Пожарные выехали на место ЧП и потушили очаг задымления.

На обгоревшей кровати обнаружили труп 58-летнего хозяина дома. По словам соседей, мужчина имел вредные привычки. Вероятно, причиной трагедии было неаккуратное курение. Под рукой погибшего лежали окурки, рядом - пустые бутылки от алкогольной продукции.

Планируются судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, не исключено убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU