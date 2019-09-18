2019-09-18T11:33:57+03:00
Спорт

Вологжан признали лучшими подводными рыболовами в Японском море

Трое спортсменов из Вологды одержали победу на всероссийских соревнованиях, проходивших в Приморье
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Фото: www.спорт-центр35.рфФото: www.спорт-центр35.рф
Изменить размер текста:

В Хасанском районе Приморья прошли всероссийские соревнования по подводному виду рыболовства. Трое вологжан представили свой регион и вернулись с победой. В мероприятии участвовало более 30 спортсменов со всей страны. Из снаряжения только гидрокостюмы, ласты, пояса с грузами и ружье - акваланги не предусмотрены. Нырять приходится на глубину 15-20 метров.

Честь Вологодской области защищали Юрий Колганов, Денис Резниченко и Олег Черкасских. В первый день охотиться пришлось в шторм, было тяжело - по результатам только второе место. На следующий уже вырвали победу.

Олег Черкасских поделился в соцсетях воспоминаниями с того дня: «Я промазал за сегодня более 30 раз. У меня лопнул зацеп, в общем все не складывалось. За первые два часа было три рыбы, за четыре - пять и еще пять я взял в последний час, стал попадать в конце. И на последнем нырке я взял крупного темного окуня - 1860 граммов. Повезло. Он был на небольшой глубине (около 8 метров).».

Победный кубок будет находиться в Вологде, переходящий с именами победителей остается на хранение у Юрия Колганова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде полиция стреляла по вооруженному мужчине
Под Череповцом 58-летний мужчина сгорел на собственной кровати
Череповчанин получил 2 года условно за вывихнутую руку сотрудника полиции
Отца, извратившего своего 5-летнего сына, посадили на 5 лет
В Вологде в расселенном доме сгорел мужчина
Вологжане просидят двое суток без воды
В Череповце водитель не затормозил на пешеходнике и изуродовал ребенка
Из-за халатности властей вологжане месяц сидели без газа
На трассе "Вологда - Новая Ладога" иномарка насмерть сбила кабана
Под Череповцом из-за лося произошло тройное ДТП
В Вологде всплеск фальшивых банкнот
В Вологде бомжи атакуют стадион Витязь
Мужчина упал замертво на улице Чернышевского в Вологде
В Вологде задержали опытного сливальщика топлива
Вологжанин - курьер "закладок" - попался через 2 недели работы
В Вологде на Кремлевской площади наградили лучшие подворья области
В Вологде пьяный водитель катался по тротуару с пробитыми колесами
Ласкает нас морской прибой: вологжанина судят за контрафакт Сергея Трофимова
Двое череповецких парней украли алкоголя на 9 т.р. и велосипед
В центре Вологды мужчину забили топором
В Вологде пытаются опознать труп женщины без пальцев
Вологжане разгромили съемную квартиру и посчитали, что это естественно
Газпром межрегионгаз Вологда напоминает, что производить плату за газ нужно до 10 числа каждого месяца