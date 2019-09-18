Вологжан признали лучшими подводными рыболовами в Японском море

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-18T11:33:57+03:00

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В Хасанском районе Приморья прошли всероссийские соревнования по подводному виду рыболовства. Трое вологжан представили свой регион и вернулись с победой. В мероприятии участвовало более 30 спортсменов со всей страны. Из снаряжения только гидрокостюмы, ласты, пояса с грузами и ружье - акваланги не предусмотрены. Нырять приходится на глубину 15-20 метров.

Честь Вологодской области защищали Юрий Колганов, Денис Резниченко и Олег Черкасских. В первый день охотиться пришлось в шторм, было тяжело - по результатам только второе место. На следующий уже вырвали победу.

Олег Черкасских поделился в соцсетях воспоминаниями с того дня: «Я промазал за сегодня более 30 раз. У меня лопнул зацеп, в общем все не складывалось. За первые два часа было три рыбы, за четыре - пять и еще пять я взял в последний час, стал попадать в конце. И на последнем нырке я взял крупного темного окуня - 1860 граммов. Повезло. Он был на небольшой глубине (около 8 метров).».

Победный кубок будет находиться в Вологде, переходящий с именами победителей остается на хранение у Юрия Колганова.

ИСТОЧНИК KP.RU