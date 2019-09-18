Череповчанин получил 2 года условно за вывихнутую руку сотрудника полиции

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-18T11:16:27+03:00

39-летний мужчина был настолько пьян, что не мог передвигаться, но достаточно силен, чтобы нанести травму охраннику правопорядка

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В Череповце осудили 39-летнего местного жителя за нанесение травмы полицейскому. Мужчина получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, сообщает региональное управление СК РФ.

В феврале 2019 года череповчанин находился в законном отпуске и перебрал с алкоголем. Выпил он так много, что двигательные функции начали подводить. Его петляющую походку оценили полицейские. Они отвезли подвыпившего мужчину в участок, где тот осознал, что на работе такому поведению сотрудника рады не будут.

Череповчанин "включил Халка" и начал крушить: 32-летний патрульный получил от него удар. У охранника правопорядка медики диагностировали вывих, пришлось накладывать гипс и долгое время лечиться.

ИСТОЧНИК KP.RU