2019-09-18T11:04:35+03:00
Происшествия

Отца, извратившего своего 5-летнего сына, посадили на 5 лет

34-летний житель Вологды совершил непристойные действия по отношению к собственному ребенку
Евдокия САХАРОВА
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Вологжанина осудили за развращение собственного сына. По данным следствия, 34-летний житель Вологды совершил действия сексуального характера по отношению к своему 5-летнему малышу.

Суд и следствие заключили, что мужчина надругался над ребенком, когда сын на несколько дней посетил новую семью отца. Мужчина оказался ранее судим за грабеж и хулиганство. Вину в развращении малолетнего он не признал, но следователи сумели доказать причастность подозреваемого. С ребенком работал психолог-эксперт, который заключил, что тот подвергся сексуальному насилию.

Вологжанин признан виновным по статье "Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и будет отбывать 5-летний срок в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает региональное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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