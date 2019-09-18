В Вологде в расселенном доме сгорел мужчина

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-18T10:50:15+03:00

На улице Козленской второй раз за год загорелся многоквартирный дом

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В минувший вторник в областном центре произошел пожар, унесший жизнь человека. В 8 часов вечера загорелся расселенный многоквартирный деревянный дом №111 по улице Козленской. Здание уже горело в мае этого года - из-за неисправной электропроводки, после этого жителям выдали другое жилье. Газ и электричество было отключено.

9 пожарных машин и 26 спасателей до 2 часов ночи тушили трудный объект. Площадь горения оценили в 190 квадратных метров. Внутри специалисты обнаружили мужской труп, личность погибшего неизвестно. Вероятно, он случайно и подпалил дом.

Пламенем поврежден чердак, крыша, 4 квартиры и лестничная площадка, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU