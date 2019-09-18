Вологжане просидят двое суток без воды

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-18T10:11:28+03:00

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Двое суток вологжане будут перебиваться без централизованного водоснабжения. «Вологдагорводоканал» проложил новые трубы у железнодорожного переезда по улице Александра Клубова. Врезать свежий водопровод собираются с 22 часов 20 сентября (пятница) до 20 часов 22 сентября (воскресенье).

Из-за ремонтных работ снизят давление воды в центральной части города, Заречье, Водниках, Тепличном и других микрорайонах. В Тепличном микрорайоне и на ул. Сергея Преминина давление снизится до уровня 1 этажа. До 3 этажа упадет в остальных районах. На официальном сайте Администрации Вологды можно ознакомиться с полным списком домов.

В субботу и воскресенье воду будут подвозить: цистерну можно будет в определенные часы найти в мкр Тепличном, 3, в мкр Тепличном, 15, на ул. Сергея Преминина, 6 и на ул. Сергея Преминина, 14. Интересующую информацию можно получить в аварийно-диспетчерской службе «Вологдагорводоканал» по телефону 75-72-15.

ИСТОЧНИК KP.RU