В Череповце водитель не затормозил на пешеходнике и изуродовал ребенка

СЕГОДНЯ 09:54 2019-09-18T09:54:30+03:00

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В Череповце произошло ДТП с участием ребенка. 9-летний школьник по правилам переходил нерегулируемый пешеходный переход: автобус затормозил, чтобы пропустить пешеходов. 38-летний водитель "Шевроле Нива" же по какой-то причине скорость не сбросил и совершил наезд на маленького мальчика.

ЧП случилось в 15:35 на улице Краснодонцев, рядом с улицей Безымянной, в городе металлургов. Мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами: закрытая черепно-мозговая, ушиб головного мозга средней тяжести, компрессионный перелом шестого, седьмого грудных позвонков, перелом руки, множественные ссадины лица и бедер.

ИСТОЧНИК KP.RU