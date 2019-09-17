Из-за халатности властей вологжане месяц сидели без газа
В поселке Емельяново Спасского сельпо люди месяц были оторваны от бытового газа. В конце июля многоквартирный дом на улице Западной отключили от газоснабжения по причине аварии в газорегуляторном пункте. Но аварию не устраняли до сентября. Застройщик существовать уже перестал и пункт оказался бесхозным.
Оказалось, что местные чиновники не занесли объект в реестр, по которому и проводится обслуживание. Проблема не решалась целый месяц, но помогло обращение в Прокуратуру. Главе сельского поселения вынесли приказ устранить все нарушения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU