Из-за халатности властей вологжане месяц сидели без газа

17 Сент. 23:47 2019-09-17T23:48:16+03:00

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В поселке Емельяново Спасского сельпо люди месяц были оторваны от бытового газа. В конце июля многоквартирный дом на улице Западной отключили от газоснабжения по причине аварии в газорегуляторном пункте. Но аварию не устраняли до сентября. Застройщик существовать уже перестал и пункт оказался бесхозным.

Оказалось, что местные чиновники не занесли объект в реестр, по которому и проводится обслуживание. Проблема не решалась целый месяц, но помогло обращение в Прокуратуру. Главе сельского поселения вынесли приказ устранить все нарушения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU