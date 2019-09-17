На трассе "Вологда - Новая Ладога" иномарка насмерть сбила кабана

17 Сент. 23:42 2019-09-17T23:42:50+03:00

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В Череповецком районе на трассе "Вологда - Новая Ладога" произошло ДТП с диким зверем. Лесной кабан внезапно выбежал на проезжую часть, где и встретил свою смерть. Водитель "Фольксваген Туарега" не сумел затормозить и спасти животное. Кабанчик погиб на месте.

Машине теперь потребуется ремонт. Пострадавших, кроме животного, нет. ГИБДД напоминает, что необходимо соблюдать скоростной режим и быть внимательными за рулем, особенно в районе знаков "Дикие животные", т.к. такие столкновения могут быть смертельными. При ДТП с дикими животными часто машины переворачиваются и повреждаются до невозможности восстановления.

ИСТОЧНИК KP.RU