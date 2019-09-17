Под Череповцом из-за лося произошло тройное ДТП

17 Сент. 23:31 2019-09-17T23:31:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувший понедельник в Череповецком районе произошло крупное ДТП из-за выбежавшего на дорогу лося. В 8 часов вечера на 110 километре автодороги Вологда - Тихвин грузовая "Скания" столкнулась с рогатым. От столкновения животное выкинуло на кроссовер "Рено Дастер", которым управлял 54-летний мужчина. В итоге, водитель "Рено" вырулил на встречку, где въехал в "Ниссан".

Областная ГИБДД сообщила, что пострадавших нет, а лось убежал в лес. Автомобилям понадобится серьезный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU