2019-09-17T23:31:56+03:00
Происшествия

Под Череповцом из-за лося произошло тройное ДТП

Вечером на 110 километре трассы Вологда-Тихвин дикое рогатое животное спровоцировало аварию
Евдокия САХАРОВА
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В минувший понедельник в Череповецком районе произошло крупное ДТП из-за выбежавшего на дорогу лося. В 8 часов вечера на 110 километре автодороги Вологда - Тихвин грузовая "Скания" столкнулась с рогатым. От столкновения животное выкинуло на кроссовер "Рено Дастер", которым управлял 54-летний мужчина. В итоге, водитель "Рено" вырулил на встречку, где въехал в "Ниссан".

Областная ГИБДД сообщила, что пострадавших нет, а лось убежал в лес. Автомобилям понадобится серьезный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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