В Вологде всплеск фальшивых банкнот
Кассир финансового заведения на улице Левичева в Вологде обратилась в полицию с заявлением о том, что обнаружила фальшивку в наличных, которые поступили из села Устье. Она усомнилась в подлинности тысячерублевой купюры. Другую бумажку в 5 000 рублей нашли на улице Предтеченской в кредитном учреждении.
Банкноты отправили на исследования криминалистам - эксперты признали, что это фальшивки. Сейчас специалисты пытаются установить каналы попадения "билетов банка приколов" в оборот. Напоминаем, что за изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег может грозить до 15 лет.
Сбывать фальшивки не надо, стоит обратиться в полицию! При расчетах с крупными суммами нужно быть внимательными.
ИСТОЧНИК KP.RU