2019-09-17T13:05:46+03:00
Происшествия

В Вологде всплеск фальшивых банкнот

Купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей засекли в областном центре
Евдокия САХАРОВА
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Кассир финансового заведения на улице Левичева в Вологде обратилась в полицию с заявлением о том, что обнаружила фальшивку в наличных, которые поступили из села Устье. Она усомнилась в подлинности тысячерублевой купюры. Другую бумажку в 5 000 рублей нашли на улице Предтеченской в кредитном учреждении.

Банкноты отправили на исследования криминалистам - эксперты признали, что это фальшивки. Сейчас специалисты пытаются установить каналы попадения "билетов банка приколов" в оборот. Напоминаем, что за изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег может грозить до 15 лет.

Сбывать фальшивки не надо, стоит обратиться в полицию! При расчетах с крупными суммами нужно быть внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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