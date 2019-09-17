В Вологде бомжи атакуют стадион Витязь

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-17T12:40:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Сомнительные вологжане обжили здание бывшей станции юнатов, которое располагается у Ковыринского парка и стадиона "Витязь". Жители района уже не знают что делать, ведь такие люди без определенного места жительства постоянно затевают драки, пьют и могут поджечь свое жилье - да и в целом настроены агрессивно. Все замки бомжи вскрывают. Становится страшно за жизнь и здоровье жителей соседних домов.

На место постоянно выезжают полицейские и выпроваживают "жильцов". Однако, день сурка продолжается. Охраной здания обязан заниматься собственник - администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU