2019-09-17T12:40:38+03:00
Общество

В Вологде бомжи атакуют стадион Витязь

Вологжане стали жаловаться на люмпенов, которые обжились у Ковыринского парка
Евдокия САХАРОВА
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Сомнительные вологжане обжили здание бывшей станции юнатов, которое располагается у Ковыринского парка и стадиона "Витязь". Жители района уже не знают что делать, ведь такие люди без определенного места жительства постоянно затевают драки, пьют и могут поджечь свое жилье - да и в целом настроены агрессивно. Все замки бомжи вскрывают. Становится страшно за жизнь и здоровье жителей соседних домов.

На место постоянно выезжают полицейские и выпроваживают "жильцов". Однако, день сурка продолжается. Охраной здания обязан заниматься собственник - администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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