Мужчина упал замертво на улице Чернышевского в Вологде

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-17T12:22:19+03:00

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Мужчине стало плохо прямо на улице. ЧП произошло в областной столице на Чернышевского в 2 часа дня. Очевидцы рассказывают, что в минувший понедельник, в обеденный перерыв, вологжанин лет 45 шел по улице и вдруг внезапно остановился, лицо его стало синеть.

Ему пытались оказать первую помощь, но спасти не смогли. Скорая помощь констатировала смерть. Причины нездоровья не раскрываются.

ИСТОЧНИК KP.RU