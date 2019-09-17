Мужчина упал замертво на улице Чернышевского в Вологде
Трагедия случилась в понедельник в 2 часа дня
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Мужчине стало плохо прямо на улице. ЧП произошло в областной столице на Чернышевского в 2 часа дня. Очевидцы рассказывают, что в минувший понедельник, в обеденный перерыв, вологжанин лет 45 шел по улице и вдруг внезапно остановился, лицо его стало синеть.
Ему пытались оказать первую помощь, но спасти не смогли. Скорая помощь констатировала смерть. Причины нездоровья не раскрываются.
ИСТОЧНИК KP.RU